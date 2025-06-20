Santo Tomé: en menos de 24 horas el río subió 3 metros y esperan el pico para este sábado

Las lluvias no dan tregua en la provincia y una de las localidades más afectadas es Santo Tomé donde lleva 421 milímetros caídos en solo cuatro días. Pero como si fuera poco, el río Uruguay no para de crecer y en solo 24 horas creció casi 3 metros pasando de 6, 92 metros a 9,90 metros. Defensa Civil advierte que se espera la onda de crecida para el sábado a la noche.



Las precipitaciones que llegaron esta semana afectó gravemente a la localidad santotomeña, en cuatro días se triplicó la lluvia que suele caer en un mes, esto hizo que los afluentes comiencen a crecer y el río sube de manera acelerada por lo que mantiene en alerta a la región.



El subdirector de Defensa Civil de la provincia, Burno Lovinson, señaló a El Litoral: “En Santo Tomé hay una familia evacuada, pero estamos esperando la onda de crecida para el sábado a la noche o domingo y ahí veremos cuántos se suman”.



El comportamiento del río Uruguay a la altura de Santo Tomé pasó de los 5 metros el martes a los 6,01 metros para el miércoles. Mientras que para este jueves alcanzó los 6,92 metros y en horas subió a los 8,90, sin embargo, en la última medición llegó a los 9,90 metros. Cabe resaltar que aún no llegan al nivel de alerta, este es de 11.50 metros, teniendo en cuenta los datos de Prefectura Naval.



Además, continúan los cortes preventivos al tránsito por socavamientos en sectores del Arroyo Picardía, tanto en Artigas y Sarmiento, como también por Madariaga y Pueyrredón. Por ello se solicita a los automovilistas y motociclistas que eviten esos puntos, y busquen calles alternativas. No obstante, el pronóstico indica que las lluvias continuarán para Santo Tomé y toda la zona.

