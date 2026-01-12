Abigeato en Corrientes: Valdés encabezó una reunión con la Sociedad Rural de La Cruz

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, llegó este lunes a la localidad de La Cruz, donde se mantuvo una reunión con la Sociedad Rural local en pos de llegar a una solución a los continuos caso de abigeato que se registran.

Valdés encabezó la reunión con productores de la Sociedad Rural de La Cruz, el jefe de la Policía, comisario general, Miguel Ángel Leguizamon, el subjefe, comisario general Walter Darío Aceval y jefe de la Policía Rural y ecológica, comisario general Walter Gerardo Torres. Además, estuvo presente el Ministro de Seguridad, Adán Gaya.

Una investigación de dos meses que conectó con el poder local

El último caso que encendió las alarmas entre los productores de La Cruz fue la detención de dos personas que formaban parte de una banda de cuatreros, recuperando 81 vacunos.

La detención fue producto de una investigación de dos meses ante los reiterados casos de abigeato en la localidad.

Uno de los detenidos es el esposo de una concejal de esa comunidad, según afirmaron fuentes del caso.

Desde hace un largo tiempo los productores de la costa del Río Uruguay vienen siendo víctima del ataque delictivo de cuatreros, al punto que las distintas sociedades rurales elevaron en reiteradas ocasiones sus quejas hasta las máximas autoridades provinciales, motivo de la reunión de este lunes.