FAUSTO OMAR MACARREIN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/01/2026. Personal y Funcionarios del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nro.4 de Corrientes, acompañan con profundo pesar, a la Dra. Luisa Carolina Macarrein y familia, por el fallecimiento de su padre y elevan una plegaria por su eterno descanso. Q.E.P.D

FAUSTINO MACARREIN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/01/26. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes de feria a cargo, Dr. Fernando Augusto Niz, los Sres. Ministros Dr. Guillermo Horacio Semhan, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, Dr. Alejandro Alberto Chaín, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Sra. Juez de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Dra. Luisa Carolina Macarrein, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

Ing. Agr. FAUSTINO OMAR MACARREIN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/01/2026. Lucas López y familia participan el fallecimiento de su incomparable amigo y" tutor " TINO, rogando una oración por su eterno descanso.

FAUSTO OMAR MACARREIN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/01/2026. El Colegio de Magistrado y Funcionarios del Poder Judicial participan el fallecimiento del Padre de su asociada Dra. Luisa Carolina Macarrein – Juez de Familia, Niñes y Adolescencia N° 4 de esta ciudad. Rogamos una oración a su memoria y digna resignación a sus familiares.