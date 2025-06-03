Corrientes bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este miércoles en gran parte de la provincia.

Según adelantó el organismo, las tormentas fuertes se podrían producir durante la noche del miércoles y madrugada del jueves con un 80% de probabilidad. El área afectada comprende las localidades de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Capital y alrededores.

La advertencia amarilla apunta que “El área será afectada por lluvias y algunas tormentas, por momentos localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, agrega el ente nacional.

En este marco, el SMN precisó que las malas condiciones del miércoles, estarán acompañadas de una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 16°C.

Sin embargo, está previsto que con la llegada del fin de semana vuelva a descender las máximas, quedando otra vez por debajo de los 20°C, según el pronostico extendido del organismo.