Revés judicial para Senasa en su embestida contra una empresa correntina

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes desestimó la denuncia penal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) contra la empresa avícola correntina Santa Ana.

Las autoridades del Senasa habían acusado a Avícola Santa Ana de una supuesta falsificación de documentos por un muestra de influenza aviar en 2023, que nunca llegó a realizarse.

Pese a que la empresa demostró que la muestra nunca se realizó, el Senasa determinó que un testeo había dado positivo para influenza aviar y ordenó aplicar el rifle sanitario a las 220 aves que tenía la empresa.

Los dueños de la compañía resistieron la embestida del Senasa y demostraron ante la Justicia que nunca se había tomado la muestra y que no había casos de influenza.

Por intervención de la Justicia, se logró realizar un nuevo muestreo cuyo resultado fue negativo para influenza aviar.

Fueron 14 días de angustia, la empresa no pudo trabajar durante todo ese tiempo y debió destruir más de 300.000 huevos, por orden del Senasa.

Los trabajadores de la empresa acamparon frente a la compañía en una clara muestra de resistencia ante lo que consideraron un atropello.

En todo momento, la empresa mostró que ninguna de las aves presentó síntomas compatibles con la influenza. Se debe recordar que el virus mata en pocos días y es muy contagioso.

Avícola Santa Ana demostró que había ninguna caso de influenza aviar. La situación hundió al Senasa en una espiral de desprestigio que la justicia federal ratificó en una nueva decisión.