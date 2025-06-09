Autoridades se reunieron con supervisores de escuelas para fortalecer el sistema educativo

Este lunes, en las instalaciones del Consejo General de Educación, se llevó a cabo una reunión encabezada por la ministra de Educación, Práxedes López con supervisores de escuelas primarias tanto de gestión estatal como privada de toda la provincia.

La reunión, también fue junto al subsecretario de Educación, Julio Navias; el director de Planeamiento e Investigación Educativa, Julio Simonit; y referentes del equipo técnico de la cartera.

La jornada tuvo como objetivo abordar diversas temáticas de actualidad en el ámbito educativo. En ese marco, la ministra López trazó lineamientos vinculados a cuestiones como cambios de horarios, incompatibilidad de cargos y toma de posesiones. "Tengan siempre presente que detrás de cada reclamo hay un ser humano", subrayó la funcionaria, al tiempo que instó a los presentes a realizar todos los esfuerzos posibles para dar respuesta a las situaciones que se presentan en el sistema.

Durante el encuentro, el equipo de Alfabetización presentó un informe sobre la ejecución de las acciones desarrolladas en el marco del programa Corrientes Aprende, mientras que el área de Evaluación abordó la importancia de promover una evaluación formativa y auténtica, con la invitación a repensar las prácticas evaluativas dentro del aula.

La reunión marcó un espacio de diálogo y reflexión sobre las políticas educativas en curso, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades y los supervisores escolares de toda la provincia.