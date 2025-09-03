Forestadora Tapebicuá: fracasó la negociación y los trabajadores despedidos mantienen el acampe

Continúa el conflicto en la localidad correntina de Virasoro con la Forestadora Tapebicuá luego de que este miércoles fracasara una nueva reunión entre los representantes de la empresa y los trabajadores despedidos. Los más de 500 operarios mantienen el acampe en las inmediaciones de la firma en reclamo del pago de sus salarios y la reincorporación a sus puestos.

Según informaron fuentes de la delegación de la Secretaría de Trabajo en Virasoro, la forestadora volvió a ofrecer a los empleados el pago del 30% del salario de agosto, propuesta que fue rechazada. "Lo que nos ofreció el gerente es una vergüenza", dijo a El Litoral César Alberto Gómez, delegado de los trabajadores.

Una problemática de larga data

Los conflictos en la Forestadora Tapebicuá comenzaron en marzo, cuando la empresa empezó a abonar los sueldos en dos cuotas. Con el correr de los meses, la situación se profundizó. "Luego el mes siguiente pasó lo mismo. Pero después nos pagaban como querían, hasta faltaban horas pagadas y el mes de julio (pagaron) en tres cuotas", detalló el delegado.

Ya en agosto, todos los trabajadores fueron suspendidos por 30 días, sin goce de sueldo y sin acceso al aguinaldo. Por ello, y ante la falta de acuerdo, los empleados cesanteados continuarán con las medidas de fuerza.

"Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, se continuará con las medidas dispuestas sin perjuicio de evaluar otras medidas que fueren acordadas por los trabajadores", señala el documento firmado en la Secretaría de Trabajo.