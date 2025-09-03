Cayó “La reina de la reventa”, famosa en Instagram por ofrecer entradas

La Policía de la Ciudad desarticuló una organización dedicada a la reventa ilegal de entradas para distintos espectáculos, incluido el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026. El operativo se realizó en una vivienda de Villa Santa Rita, donde se incautaron más de cinco millones de pesos, miles de dólares, un arma de fuego y abundante documentación vinculada a la actividad.

La investigación apuntó a una mujer de 35 años conocida en redes sociales como “The Armenian Girl”, quien quedó imputada por violar el artículo 91 del Código Contravencional porteño, que sanciona la reventa no autorizada. Según informaron fuentes policiales, ella se encargaba de ofrecer en Instagram entradas para recitales como Lollapalooza, Quilmes Rock o Movistar Arena, además de boletos para partidos de fútbol, entre ellos el Argentina–Venezuela.

Los ciberdetectives de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos detectaron el 29 de agosto el perfil de la acusada, que incluso publicaba advertencias contra las entradas falsas y presumía de la autenticidad de sus tickets. “No se dejen engañar por la emoción de ir al partido. No quiero ver gente llorando”, escribió en una de sus historias.



Con las pruebas reunidas, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°2 ordenó el allanamiento del domicilio, a pedido de la Fiscalía 8. En la casa de Llavallol al 1800 fueron secuestrados seis teléfonos celulares, una notebook, un CPU, un revólver calibre .32 con municiones, dos carnets de Boca Juniors y siete hojas con anotaciones de supuestos clientes y ubicaciones de entradas, varias de ellas referidas a sectores del estadio Monumental.

