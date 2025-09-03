¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Raúl Barboza Corrientes Municipalidad de Virasoro
INTERVINIERON BOMBEROS Y LA POLICIA

Volcó un camión en la Autovía 14, con carga de agua oxigenada

Sucedió en jurisdicción de Bonpland y causó gran susto en las autoridades

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 19:24

En la madrugada de este miércoles, volcó un camión en el kilómetro 473 de la Autovía 14, jurisdicción de la Comuna de la localidad de Amado Bonpland lo cual causó gran preocupación en las autoridades, por la gran humareda que desprendía.


Según detallaron transportaba peróxido de hidrógeno (agua oxigenada). 
El vehículo provenía de Curitiba Brasil y llevaba como destino Buenos Aires, en tanto que quedó a un costado de la calzada, recostado sobre uno de sus laterales, lo que llevó a las autoridades a intervenir, según describió el portal El Diario de Curuzú.


Aunque las causas del accidente aún están bajo investigación,  la principal hipótesis apunta a que el chofer perdió el control por el mal estado de la ruta y las adversas condiciones meteorológicas en la zona. 


Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Trabajó personal del cuartel de los Bomberos Voluntarios y de la Comisaría de Bonpland.
 

