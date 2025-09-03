Recuperan cuatro juegos de metegol robados de una casa en Corrientes

Un hombre de 27 años denunció que su vivienda en el barrio San Roque Este fue víctima de un robo en un hecho ocurrido entre las 9 y las 16 horas del martes. El dueño de casa al regresar, encontró signos de violencia en el portón de acceso.



Los delincuentes se llevaron una caja de cartón que contenía repuestos para metegoles, incluyendo arcos, patas y emblemas de hierro fundido con las inscripciones "La cancha" y "estadio", así como 16 bujes de plástico.



Según detalló estaban aún en una caja de embalaje ya que los había recibido como encomienda.

En respuesta, personal policial de la Comisaría 14° Urbana procedió a buscar los elementos denunciados en distintos puntos de la jurisdicción y logró encontrarlos en el asentamiento del Barrio Dr. Montaña, por calle Boedo.



El propietario de esos elementos reconoció los objetos como los que le habían sido robados.

La Unidad Fiscal en turno tomó conocimiento del hecho y ordenó la entrega de los objetos en actuaciones judiciales por supuesto robo. La investigación continúa para dar con el presunto autor del delito.