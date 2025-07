El primer hombre llega a la Luna

n Hoy se cumplen 56 años de la llegada del primer hombre a la Luna y a partir de allí sin duda de produjo un quiebre en la historia de la astronáutica, que incrementó notablemente el estudio e investigación del espacio. Este hecho dio también lugar a la celebración del Día del Amigo, por iniciativa del Dr. Enrique Febraro, odontólogo argentino, que aprovechó para iniciar esta celebración mundial, viendo que esa vez prácticamente todo el planeta estuvo pendiente de la llegada del hombre a la Luna. Pero más allá de todo esto, hay muchos enigmas y misterios en torno a la Luna que no han sido dados a conocer por las autoridades pero que igual han trascendido. Uno de ellos es por ejemplo, ¿Por qué no se ha seguido enviando misiones espaciales a la Luna? ¿Ocurrió algo para que la NASA decidiera no mandar más astronautas a nuestro satélite? Según algunas fuentes cercanas e investigadores privados, es muy posible que haya sucedido algo así. Desde la exitosa misión Apolo XI hasta la Apolo XVII , que fue la última, diez astronautas caminaron sobre la superficie lunar y todos tuvieron importantes experiencias y testimonios de haber observado extrañas luces desplazándose sobre la Luna, incluso siguiendo los vuelos de las cápsulas hasta descender en la superficie, como si los estuvieran observando. Lo cierto es que todos los vuelos de las distintas misiones Apolo fueron seguidos por extraños objetos luminosos, incluso desde que salieron desde la órbita de la Tierra hasta llegar a la Luna.. Todos estos testimonios fueron confirmados por los astronautas de las distintas misiones, que contaron lo que pasó.

Increíbles detalles

Cuando Apolo XI estuvo sobre la Luna, aprestándose a descender sobre el Mar de las Crisis, los astronautas observaron en este cráter una formación de varios objetos de forma ovoidal, alineados uno al lado del otro, frente a un gran hangar. Asombrados y atemorizados por lo que veían, dieron la noticia al Centro Houston: “Hay otras naves aquí, posadas en la superficie. qué hacemos? Desde la Tierra les dieron la orden de cambiar el lugar de alunizaje por el Mar de la Tranquilidad, donde finalmente descendieron. Por supuesto que a los astronautas se les prohibió terminantemente comentar nada de lo sucedido. Pero un radioaficionado italiano había captado la comunicación entre los astronautas y el Centro Houston. Por supuesto que la NASA desmintió todo sin comentar nada. El astronauta Michael Collins, que permaneció orbitando la Luna, declaró en posterior conferencia de prensa, que al pasar por la cara oculta le llamó la atención ver cuatro objetos luminosos de regular tamaño, alineados en un cráter y dijo no saber con certeza qué eran.

Dijo Neil Armstrong que “Esto fue un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la Humanidad”. También los astronautas dejaron sobre la superficie lunar una placa metálica que decía: “Aquí los hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez pie en la Luna. Julio 20 de 1969. AD. Hemos venido en paz por toda la Humanidad.” Y firmaban los tres astronautas y quien era el presidente de los Estados Unidos en esa época, Richard Nixon. Los astronautas exploraron nuestro satélite durante dos horas, recogieron restos de roca y colocaron un sismógrafo y un aparato Laser, para medir exactamente la distancia Tierra-Luna. Dejaron también depositados como testimonios para el futuro, escudos nacionales de todos los países de la Tierra, incluído el del pequeño principado de Andorra.

Posible presencia alienígena

También se dice que hay bases extraterrestres en la cara oculta de la luna, que las autoridades tanto rusas como norteamericanas ya lo saben. Incluso se habló de una expedición soviética posterior a las misiones Apolo, que habría sido atacada por seres alienígenas, que sin duda no quieren que los habitantes de la Tierra vayan más a la Luna. Puede ser que por eso, tanto rusos como norteamericanos, perdieron el interés en seguir yendo a la Luna y ahora apuntan al desembarco en el planeta rojo, Marte, para lo cual tienen prevista una fecha entre 2030-31. Pero parece una cosa lejana, a pesar de ser cerca en el tiempo. Y como si todo esto fuera poco, una de las sondas chinas enviadas últimamente, informó que al pasar por la cara oculta de la Luna, captó una serie de formas rectas, aparentemente edificios artificiales rectangulares, construidos por alguna civilización desconocida, evidentemente no humana, que está allí desde hace mucho tiempo. ¿Será una base extraterrestre construida hace miles de años? A pesar de la prohibición de hablar que tuvieron los astronautas, muchos de ellos antes de morir, contaron la verdad de lo sucedido, y a muchos dejó asombrados y sorprendidos por lo relatado. No dejaron dudas de que algo importante y misterioso había sucedido “allá arriba” y ellos brindaron su testimonio muy valioso. Después de esto, poco queda por decir. Debemos reconocer que no somos los únicos seres vivientes perdidos en este infinito universo.

La última misión de la serie Apolo, justamente la 17, fue la despedida de astronautas norteamericanos a la Luna. Eugene Cernan, el comandante de la última misión, escribió las iniciales de su pequeña hija en la superficie lunar, y no se hubiera imaginado que sus palabras, serían las últimas emitidas sobre la Luna. “Larguémonos de aquí, ya no tenemos nada que hacer.”

Y cerró la escotilla para emprender el camino de regreso a la Tierra. Ahora el objetivo principal es el planeta rojo, Marte, más enigmático y misterioso que la Luna, que presenta muchos desafíos para la ciencia y la astronáutica. No va a ser fácil, el viaje a la Luna llevó 4 días. Un viaje a Marte llevaría prácticamente casi siete meses y quienes vayan estarán dispuestos a no regresar…. Todo un desafío.