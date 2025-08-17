¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Una familia correntina perdió su casa en un incendio y solicita colaboración

Se trata de una familia del barrio Pirayuí Nuevo, quienes quedaron con lo puesto tras el siniestro ocurrido el 14 de agosto.

Por El Litoral

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 15:18

Una familia del barrio Pirayuí Nuevo de la ciudad de Corrientes atraviesa un momento desesperante tras el incendio que destruyó su vivienda en la madrugada del 14 de agosto.

Se trata de Ingrid y Alan, quienes perdieron todas sus pertenencias y ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para salir adelante.

Las donaciones más urgentes incluyen colchones, ropa, alimentos y, en el caso de Ingrid, medicamentos indispensables para su tratamiento médico, ya que padece lupus, diabetes y otras complicaciones de salud.

Entre los fármacos solicitados se encuentran metenisona (20 mg o 40 mg), enalapril, omeprazol e insulina.

Quienes deseen colaborar pueden acercar su ayuda a la vivienda ubicada en calle José R. Ferrau, casa 18, barrio Pirayuí Nuevo (200 viviendas, Grupo D, manzana D).

También se reciben aportes económicos a través de Mercado Pago con el alias: Ingrid.264.barro.mp.

Para mayor información o coordinación de donaciones, están disponibles los siguientes contactos:

  • Ingrid: 3794-210619

  • Alan: 3794-785802

Desde la familia remarcaron que cualquier tipo de colaboración es bienvenida, ya que quedaron sin nada tras la tragedia.

