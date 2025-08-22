Ricardo Cardozo: el ministro de Salud de Corrientes descartó la presencia de fentanilo en la provincia y denunció recortes de Nación

El ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, confirmó que, tras una investigación de la Justicia Federal, no se hallaron partidas de fentanilo en las instituciones de la provincia.

La cartera sanitaria investigó la presencia de la droga en los sectores públicos y privados, y el ministro aseguró que la mayoría de los informes dieron negativo.

En el marco de esta situación, el funcionario se refirió a los recortes del Gobierno nacional, que superan los $30 mil millones anuales, afectando la atención de pacientes con patologías crónicas.

Fuerte impacto en programas de salud

Cardozo explicó que el Ministerio de Salud de Corrientes tuvo que hacerse cargo de programas que tradicionalmente eran responsabilidad de la Nación.

Uno de los más afectados es Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y a pacientes con patologías crónicas como cáncer o insuficiencia renal.

"Nosotros discutimos lugar por lugar, servicio por servicio para que mantuvieran el grado de ayuda que tradicionalmente mantuvo la Nación para con la provincia, pero desgraciadamente tenemos que afrontar las cosas que Nación no nos dio", lamentó el ministro.

Como consecuencia de estos recortes, la Provincia debe afrontar gastos de hemodiálisis, que rondan los mil millones de pesos por mes, y costear medicamentos de alto costo, oncológicos, para tuberculosis y VIH-Sida, que antes eran provistos por la Nación.