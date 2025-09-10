Corrientes impulsa una jornada de sensibilización por la prevención del suicidio

En una iniciativa orientada a visibilizar la importancia de la salud mental y prevenir el suicidio, el Gobierno de Corrientes realizará una jornada de concientización este martes 10 de septiembre, de 17 a 19 horas, en Plaza Vera. La propuesta busca promover espacios de escucha, reforzar el acompañamiento estatal y ofrecer herramientas informativas a la comunidad.

La actividad, organizada en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, incluirá entrega de folletería, juegos y actividades lúdicas que faciliten el diálogo sobre las emociones. Además, se difundirá información sobre los servicios de asistencia disponibles en la provincia.

Participarán diversas áreas del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Adán Gaya. Entre ellas, el Instituto de la Comunidad Vulnerable (Icov) y el área de Diversidad, dependiente de la Dirección de Juventud de la Provincia, a cargo de Clara Gortari. También acompañarán otros organismos gubernamentales.

La licenciada en Psicología María José Velozo Lencinas, coordinadora del área de Divulgación de la Dirección de Juventud, explicó que el objetivo principal es fomentar la conversación sobre salud mental.

“Se dialogará con los vecinos sobre la importancia de hablar de nuestras emociones y sentimientos como primer paso para prevenir. También se brindará información acerca de los recursos con los que cuenta la provincia”, señaló.

La jornada se extenderá a otras localidades, ya que el viernes 13 de septiembre se replicará en San Luis del Palmar, como parte de una campaña que busca llevar este mensaje de cuidado y acompañamiento a todo el territorio provincial.

Las autoridades invitan a la comunidad a sumarse, destacando que “no estamos solos y que pedir ayuda es fundamental”.