Morena, la perra baleada en Monte Caseros: secuestraron una escopeta pero no hay detenidos

Avanza la investigación por el asesinato de Morena, la galga de dos años que murió de un disparo mientras paseaba por el terraplén en Monte Caseros. Este viernes, personal de la Comisaría 1ª y de la Dirección de Investigaciones Complejas (DIC) Labougle allanó una vivienda del barrio 308 Viviendas y secuestró una escopeta calibre 36 con cartuchos. El presunto autor sigue libre.

Inicio de la investigación

La investigación comenzó el pasado 3 de septiembre, luego de que una publicación en Facebook hecha por una vecina de la zona alertara sobre el hecho. La mujer expuso su preocupación tras la muerte del can. Los estudios veterinarios confirmaron que la perra falleció a causa del impacto de un perdigón, lo que reforzó las sospechas de un ataque intencional.

“El procedimiento se realizó durante la tarde de este viernes en un domicilio del barrio 308 Viviendas, luego de que las pesquisas permitieran establecer la presunta responsabilidad de un vecino del lugar”, según detallaron fuentes policiales.

Aquella mañana, entre las 6.30 y las 7, el paseo habitual por el terraplén se transformó en una pesadilla ya que, Morena se desplomó tras recibir el disparo, y nada pudo hacerse para salvarla.

El recuerdo de Morena

“Era un animal manso que nunca atacó a nadie, era curiosa y muy mimosa”, había recordado con dolor Lidia Galarza, su dueña, a Canal 2 AVC.

La noticia de su muerte conmovió a Monte Caseros y desató una ola de repudio en redes sociales. Vecinos advirtieron incluso que había comentarios previos sobre ataques a perros en la zona, lo que aumentó la preocupación por la seguridad del barrio.

Si bien hasta el momento no hay detenidos, las autoridades aseguraron que la investigación continúa y que no descartan nuevas medidas. En paralelo, los vecinos mantienen vivo el recuerdo de Morena, convertida en símbolo de la lucha contra el maltrato animal y de un pedido colectivo de justicia y que historias como la suya no se repitan.