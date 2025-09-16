Murió Xica, la perra que realizaba quimioterapias para poder salvarse

La historia de Xica conmovió a muchas personas en Corrientes. La perra, de raza ovejero alemán y 11 años de edad, había comenzado un tratamiento de quimioterapia luego de que sus dueños recibieran un diagnóstico que les cambió la vida, un tumor en la vejiga, con el tiempo también se vio comprometido el bazo. La mascota continuaba con la medicación, las pastillas que quedaron las donarán al Hospital Veterinario de la Unne.

Desde diciembre del año pasado, su salud comenzó a deteriorarse y los medicamentos que necesitaba para seguir el tratamiento aumentaban semana a semana. Pese a las dificultades, la familia hizo todo lo posible para sostener la lucha de Xica contra la enfermedad.

El testimonio de su dueña

Eusebia Barrios, su dueña, expresó con profunda tristeza a El Litoral: “Con mucho dolor debo contar que falleció Xica. Quiero agradecer a todas las personas generosas y de buen corazón colaboraron para su medicamento”.

Sobre los últimos momentos de su mascota, agregó: “No esperaba ese desenlace. Ella venía respondiendo bien al tratamiento, pero no sé qué le pasó. En un día, yo no sé si fue el cambio de pastillas que no le funcionaba bien, le costaba hacer pis y a la noche ya devolvió todo. Hasta las 5 de la mañana estuvimos con ella porque estaba convaleciente”.

"El medicamento voy a donar en el hospital para otro paciente que necesite. Estos meses vivió feliz y con energía, pero se enfermó de golpe sin darnos tiempo a prepararnos para su partida", cerró.

Como diagnosticaron el tumor

Xica había sido una compañera dócil y fundamental en la vida de su familia. A fin de año, cuando notaron que tenía dificultades para orinar, la llevaron a un veterinario y, tras estudios y ecografías, recibieron la noticia que marcó el inicio de su lucha.

Hoy, su partida deja un vacío en la familia y también en quienes siguieron de cerca su historia y colaboraron para que pudiera recibir el tratamiento que le dio algunos meses más de vida.