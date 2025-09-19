Sin servicio de colectivos Chaco-Corrientes por el grave accidente en el puente

El grave choque en cadena ocurrido este viernes en el puente General Manuel Belgrano generó un verdadero caos en la conexión entre Chaco y Corrientes. Desde las 16,30, el servicio de colectivos que une ambas capitales quedó suspendido hasta nuevo aviso, lo que obliga a cientos de usuarios a cruzar a pie. Esta situación podría continuar hasta las 22.

En los grupos de comunicación que utilizan habitualmente los pasajeros para informarse sobre el estado del puente, se confirmó: “El Servicio de Colectivos Chaco-Corrientes se encuentra sin servicio. Ninguna empresa puede circular por el puente debido al corte”.

Usuarios varados en ambos lados

La interrupción deriva en largas filas y demoras de hasta cuatro horas. Se estima que la situación podría normalizarse recién hacia las 22, aunque no hay confirmación oficial de las autoridades.

En cuanto al tránsito particular, del lado chaqueño los vehículos solo pueden circular hasta la zona de la rotonda cercana a la estación de servicio YPF. Por el lado correntino, se permite llegar hasta la explanada del puente, donde muchos usuarios optan por continuar a pie para no quedar varados.

Mientras tanto, los pasajeros expresaron su malestar en redes sociales por la falta de alternativas de transporte y reclamaron información más clara sobre la reanudación del servicio.