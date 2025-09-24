Arturo Puyol: "Cumplimos con el 70% de los proyectos prometidos en Ramada Paso"

El intendente de Ramada Paso, Arturo Puyol, recientemente reelecto, repasó en diálogo con Hoja de Ruta los logros de su gestión, los proyectos pendientes y los desafíos de cara al futuro. Además, dejó definiciones políticas sobre su pertenencia a la alianza oficialista y la importancia de la democracia.

Destacó que durante su primera gestión se cumplió con cerca del 70% de la plataforma presentada en campaña. Entre los avances mencionó: un complejo deportivo con canchas de pádel y fútbol sintético; nuevas viviendas, comisaría y cajero automático, inaugurados con apoyo provincial; repavimentación de calles y cordón cuneta; dibra óptica domiciliaria, que hoy llega al 95% de los hogares, garantizando acceso a internet y televisión por cable.

Sin embargo, señaló que algunas obras sufrieron demoras por las intensas lluvias, lo que impidió finalizar las instalaciones del complejo deportivo.

El jefe comunal subrayó que su espacio, Vamos Corrientes Ramada Paso, obtuvo casi el 90% de los votos en la localidad, con fuerte respaldo al gobernador Gustavo Valdés y al electo Juan Pablo Valdés. “Pertenecemos cien por ciento a la línea de Gustavo Valdés, y lo que se ve en los números es que no hubo corte de boleta. El apoyo fue pleno”, aseguró.

También advirtió sobre la situación económica: “Cada vez hay más recortes en la coparticipación y eso complica tanto los proyectos como los compromisos salariales. Esperamos que con el presupuesto 2026 se pueda mejorar”.

Turismo y futuro

El intendente resaltó el potencial turístico de Ramada Paso como parte del Corredor Gran Corrientes: el parque acuático, la laguna y espacios de naturaleza. Sin embargo, reconoció que la capacidad hotelera sigue siendo limitada y llamó a invertir en infraestructura de alojamiento. “Ramada Paso es un lugar para disfrutar uno o dos días, y si trabajamos en conjunto con Corrientes capital y otros municipios podemos fortalecer un corredor turístico atractivo”, señaló.

