Llegó Uber Moto a Corrientes, pero el Municipio alertó que el servicio no está habilitado

Uber Moto empezó a funcionar en la ciudad de Corrientes hace una semana, pese a no contar con autorización municipal. Ya tiene choferes activos y registra decenas de pedidos diarios. Desde el Municipio advirtieron que el servicio no está habilitado, aunque no descartan debatir una ordenanza para regularlo.

Advertencia oficial y riesgos de seguridad

El secretario de Movilidad Urbana, Yamandú Barrios, afirmó que Uber Moto “no está habilitado” por razones formales y materiales, y lo consideró peligroso. Señaló además que la empresa suele operar sin aviso previo y luego exigir regulación. "Hay cuestiones como el uso del celular mientras manejan o el seguro de responsabilidad que deben tener la motos como mínimo, es diferente a los autos", remarcó Barrios. El Municipio analiza inspecciones y posibles secuestros de motos por causas como el uso del celular al conducir y la falta de seguros adecuados.

Funcionamiento y tarifas

Choferes indicaron que pueden trabajar sin cargar toda la documentación. "Te piden certificado de buena conducta, carnet de conducir y todos los papeles del rodado. Estos pueden ser cargados a la plataforma posteriormente, es decir que ya se puede generar ingresos sin presentarlos de una sola vez", explicó un chofer del servicio. Hubo viajes desde $200, con descuentos de hasta 70% por lanzamiento, por lo cual, muchos pasajeros destacan el ahorro frente a remises, taxis y Uber autos, aunque reconocen incomodidades de el espacio reducido del acompañante y el contacto cuerpo a cuerpo.