La Unne otorgará el Doctorado Honoris Causa a Teresa Parodi en el cierre de la Fiesta Nacional del Chamamé

En un hecho que une a la academia con la cultura popular, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) hará entrega del título de Doctora Honoris Causa a la artista correntina Teresa Parodi. El acto se llevará a cabo este domingo 25 de enero en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, coincidiendo con la jornada de clausura de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé.

La distinción fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la Unne, tras una propuesta elevada por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (Fadycc). El rector de la institución, Gerardo Omar Larroza, será el encargado de otorgar la máxima distinción académica prevista en el estatuto universitario para personas con méritos de excepción.

Identidad litoraleña y proyección mundial

Desde la universidad destacaron que la obra de Teresa Parodi constituye un sobresaliente aporte a la cultura argentina. La fundamentación de la distinción subraya su capacidad para proyectar las expresiones del Nordeste hacia escenarios de América Latina, Europa e Israel, consolidándose como una verdadera embajadora de la identidad regional.

"Rendir este homenaje implica reafirmar el compromiso institucional con el arte y la cultura como formas de conocimiento y transformación social", señalaron fuentes de la UNNE. La elección del escenario, en pleno corazón de la "Fiesta Grande" y ante un público masivo, refuerza el vínculo entre la universidad pública y el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Una trayectoria de récords y compromiso

Nacida en Corrientes como Teresa Adelina Sellarés, la cantautora ha compuesto más de 400 canciones que hoy forman parte del ADN cultural del país. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran:

Pedro Canoero

Bajo el Cielo de Mantilla

A la abuela Emilia

Corrientes Cambá

Además de su prolífica carrera discográfica, Parodi marcó un hito político al convertirse en la primera Ministra de Cultura de la Nación en 2014. Su palmarés incluye el Premio Consagración de Cosquín, múltiples Premios Konex de Platino y, más recientemente en 2025, el Premio Carlos Gardel a la Mejor Canción de Folclore por su tema Siempre a la misma hora.

Cierre de una edición histórica

La entrega del Doctorado Honoris Causa será uno de los momentos cumbres de la noche del domingo, que ya cuenta con entradas agotadas. La ceremonia compartirá protagonismo con el esperado show del Chaqueño Palavecino junto a Los Alonsitos, y las actuaciones de Los Bofill y Juancito Güenaga, cerrando una edición que quedará en la memoria por su altísimo nivel de convocatoria.