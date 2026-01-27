Anses actualizó las asignaciones familiares: los nuevos valores de febrero

Luego de haber actualizado las sumas que percibirán jubilados y pensionados en el mes de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el aumento del 2,85 % para las asignaciones familiares.

Basándose en el mismo porcentaje de inflación correspondiente a diciembre que utilizaron para los haberes jubilatorios, el organismo nacional publicó cómo quedarán las sumas que percibirá cada grupo que conforma el universo de beneficiarios.

La medida quedó establecida por la resolución 23/2026, publicada en Boletín Oficial, y alcanza a las asignaciones previstas en la Ley 24.714. Este régimen tiene carácter nacional y obligatorio para los trabajadores en relación de dependencia -tanto del sector privado como del sector público nacional-, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), personas que perciben pensiones no contributivas por invalidez y quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor, así como titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Días atrás, se conoció el último porcentaje de inflación, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con base al cual se ajustan los valores de las prestaciones sociales. El cálculo de la movilidad toma en cuenta las fórmulas establecidas por la ley y los decretos reglamentarios.

La actualización de los montos y límites de las asignaciones familiares se aplicará sobre los valores establecidos en los anexos de la resolución, que detallan los importes para cada tipo de prestación. Por otro lado, la percepción de un ingreso individual superior a $2.646.379 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar implicará la exclusión del beneficio, aunque la suma de los ingresos del grupo no supere el tope máximo establecido. Según las estimaciones, la AUH se fija en $129.082,71, y la AUE se elevará a $121.818,42. De este último valor, el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas correspondientes.

Los valores de los montos de las asignaciones familiares, desglosados por tipo de asignación y zona:

Asignación por Hijo

IGF hasta $999.482:

Valor General: $64.554

Zona 1: $64.554

Zona 2: $139.196

Zona 3: $128.924

Zona 4: $139.196

IGF entre $999.482,01 y $1.465.838:

Valor General: $43.544

Zona 1: $57.510

Zona 2: $86.140

Zona 3: $114.551

Zona 4: $114.551

IGF entre $1.465.838,01 y $1.692.360:

Valor General: $26.338

Zona 1: $51.836

Zona 2: $77.784

Zona 3: $103.515

Zona 4: $103.515

IGF entre $1.692.360,01 y $5.292.758:

Valor General: $13.588

Zona 1: $26.569

Zona 2: $39.762

Zona 3: $52.612

Zona 4: $52.612

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $999.482:

Valor General: $210.186

Zona 1: $210.186

Zona 2: $314.970

Zona 3: $419.838

Zona 4: $419.838

IGF entre $999.482,01 y $1.465.838:

Valor General: $148.692

Zona 1: $202.747

Zona 2: $303.827

Zona 3: $404.970

Zona 4: $404.970

IGF desde $1.465.838,01:

Valor General: $93.844

Zona 1: $195.206

Zona 2: $292.567

Zona 3: $389.974

Zona 4: $389.974

Prenatal

IGF hasta $999.482:

Valor General: $64.554

Zona 1: $64.554

Zona 2: $139.196

Zona 3: $128.924

Zona 4: $139.196

IGF entre $999.482,01 y $1.465.838:

Valor General: $43.544

Zona 1: $57.510

Zona 2: $86.140

Zona 3: $114.551

Zona 4: $114.551

IGF entre $1.465.838,01 y $1.692.360:

Valor General: $26.338

Zona 1: $51.836

Zona 2: $77.784

Zona 3: $103.515

Zona 4: $103.515

IGF entre $1.692.360,01 y $5.292.758:

Valor General: $13.588

Zona 1: $26.569

Zona 2: $39.762

Zona 3: $52.612

Zona 4: $52.612

Nacimiento

IGF hasta $5.292.758:

Valor General: $75.246

Zona 1: $75.246

Zona 2: $75.246

Zona 3: $75.246

Zona 4: $75.246

Adopción

IGF hasta $5.292.758:

Valor General: $449.888

Zona 1: $449.888

Zona 2: $449.888

Zona 3: $449.888

Zona 4: $449.888

Matrimonio

IGF hasta $5.292.758:

Valor General: $112.668

Zona 1: $112.668

Zona 2: $112.668

Zona 3: $112.668

Zona 4: $112.668

Ayuda Escolar Anual

IGF hasta $5.292.758:

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

