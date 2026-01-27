Esquina: un hombre cayó luego de faenar una oveja que era la mascota de su vecina

Un hombre fue detenido en la ciudad de Esquina acusado de haber faenado una oveja que era criada como mascota por una vecina.

El hecho se inició a partir de la denuncia de la mujer quien alertó a la Policía sobre la desaparición del animal.

Investigación y allanamientos

Tras la presentación judicial, personal de la Unidad Especial de Policía Rural y Ecológica de Esquina comenzó una investigación que incluyó inspecciones, averiguaciones en la zona y distintas pericias.

Como resultado de esas tareas, se logró identificar a dos sospechosos vinculados al hecho. Con orden judicial, se realizaron allanamientos en domicilios de la localidad.

Uno de los procedimientos arrojó resultado positivo en la vivienda de Juan Ramón P., donde se halló la oveja denunciada, aunque ya sin vida. En el lugar también se secuestraron elementos considerados de interés para la causa.

El acusado fue detenido y trasladado a la Comisaría Segunda de Esquina, quedando a disposición de la jueza de Garantías, María Lourdes Silvero, quien interviene en la investigación.