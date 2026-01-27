¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

VILLA OLIVARI

Corrientes: un joven fue demorado por maniobras peligrosas en la Ruta 12

El hombre no pudo justificar su accionar ni acreditar la propiedad del auto.

Por El Litoral

Martes, 27 de enero de 2026 a las 10:20

La Policía de Corrientes demoró a un joven que realizaba maniobras peligrosas a bordo de un vehículo sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 1233, en Villa Olivari. El hecho ocurrió el lunes 26 de enero por la noche.

Según se informó, el conductor de un Volkswagen modelo Senda se cruzaba de un carril a otro de manera riesgosa. Por estos motivos, al considerar que corría riesgo su vida y la de otros usuarios, fue detenido por policías pertenecientes al Grupo Táctico Operativo.

Tras detener la marcha del vehículo, se identificó a un joven, quien no pudo justificar su accionar ni acreditar la propiedad del Volkswagen. Por ello, fue demorado y el vehículo secuestrado.

El joven y el automóvil fueron trasladados a la Comisaría de Distrito Villa Olivari, donde se continúan los trámites correspondientes.

