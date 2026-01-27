Corrientes: un joven fue demorado por maniobras peligrosas en la Ruta 12

La Policía de Corrientes demoró a un joven que realizaba maniobras peligrosas a bordo de un vehículo sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 1233, en Villa Olivari. El hecho ocurrió el lunes 26 de enero por la noche.

Según se informó, el conductor de un Volkswagen modelo Senda se cruzaba de un carril a otro de manera riesgosa. Por estos motivos, al considerar que corría riesgo su vida y la de otros usuarios, fue detenido por policías pertenecientes al Grupo Táctico Operativo.

Tras detener la marcha del vehículo, se identificó a un joven, quien no pudo justificar su accionar ni acreditar la propiedad del Volkswagen. Por ello, fue demorado y el vehículo secuestrado.

El joven y el automóvil fueron trasladados a la Comisaría de Distrito Villa Olivari, donde se continúan los trámites correspondientes.