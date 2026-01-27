Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación: "Me enamoré"

Ángela Torres y Marcos Giles se animaron a hablar sin filtros sobre su relación y sorprendieron al contar, paso a paso, cómo se fue gestando el romance. En una transmisión íntima por YouTube, la pareja repasó sus primeros encuentros, las dudas iniciales y las señales que, aunque sutiles, anticipaban que algo más iba a pasar entre ellos. “Sabía que iba a pasar algo”, confesó la artista al recordar el primer impacto que le generó el influencer.

La cantante relató que, tras el segundo programa que compartieron en Luzu TV, se fue del estudio con la cara dolorida de tanto reír. “Salí con dolor en los cachetes”, contó entre risas. Del otro lado, Giles admitió que durante ese tiempo pensaba que todo era parte del show: “Yo estaba seguro que para vos era solo show, que era joda, un chiste”. Sin embargo, Torres fue clara al reconocer que el interés era real: “Te la seguía porque me gustabas”.

Ángela también explicó por qué nunca dio el primer paso y dejó que todo fluyera con el tiempo. “Siempre te dije que si querías que pase algo, que le mandes vos, que yo no iba a hacer nada”, aseguró. Y profundizó sobre su momento personal: “Yo me acababa de separar y tenía miedo, no quería que se arme algo con vos. Y si se arma, que sea el universo, el destino, que sea porque tiene que ser”.



Giles, por su parte, recordó que percibía cierta distancia en los primeros meses, algo que ella no dudó en aclarar: “No puedo andar entregándole mi corazón a cualquiera, me tengo que cuidar”. Aun así, los sentimientos estaban latentes. Prueba de eso fue una historia que Ángela subió a su Instagram, solo para Mejores Amigos, con una foto juntos y una frase contundente: “Me enamoré, quiero una familia con él”.

Con el correr de los encuentros, la conexión se volvió más evidente. “Me diste ternura, y con el pasar de los programas se te fue escapando lo real”, expresó la cantante. Giles coincidió y marcó un antes y un después muy claro: “A mí me gustó siempre, siempre me pareció linda. Pero me di cuenta que me gustaba la vez que me cantó, fue mucho”.

Esa dinámica llevó al influencer a tomar la iniciativa y enfrentarse a algo nuevo para él. “Yo nunca decidía con quién estar y fue la primera vez que dije ‘esto me interesa, quiero ir’”, reconoció. Y agregó: “Como no recibí lo mismo, tuve que confirmar varias veces qué era lo que quería. Fue un desafío, pero me vino bien”. Incluso admitió que al principio todo dependía de él: “Era siempre arrancarlo yo… los primeros dos meses de relación no tenías iniciativa”.

La charla también tuvo espacio para el humor y los celos inocentes. Al hablar de amores platónicos, Ángela confesó que el suyo es Timothée Chalamet, lo que generó la reacción inmediata de Marcos. Sin embargo, ella lo tranquilizó sin vueltas: “Aunque se me diera, no lo haría, porque estoy enamorada”.

El cierre de esta historia tuvo un momento que quedó grabado en la memoria de los seguidores. Este lunes, en plena transmisión de Luzu TV desde la playa de Pinamar, Marcos Giles le cantó en vivo a Ángela Torres. La emoción fue total y el gesto selló lo que ya era un secreto a voces: se besaron frente a cámara y oficializaron su relación en el canal de streaming que los unió desde el comienzo.

