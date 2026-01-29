ALERTA EXTREMA

En un contexto de temperaturas extremas y un déficit hídrico que no da tregua, el Gobierno provincial endureció las restricciones ambientales. La Dirección de Recursos Forestales informó este jueves que está estrictamente prohibido el uso del fuego en todo el territorio de Corrientes, una medida que busca prevenir desastres ambientales ante los pronósticos de escasas precipitaciones, que apenas alcanzarían los 5 mm acumulados.

El titular de Defensa Civil, Bruno Lovinson, tras una reunión del Comando Operativo de Emergencias (COE), fue contundente: "Estamos pidiendo no quemar". El funcionario subrayó que cualquier quema debe contar con permisos específicos y condiciones controladas, requisitos que hoy son imposibles de garantizar debido a la inestabilidad climática y la sequedad de los suelos.

Incendios en Curuzú Cuatiá y Mocoretá

La fragilidad del ecosistema quedó en evidencia con dos siniestros de importancia registrados recientemente. El primero tuvo lugar en la segunda sección de Curuzú Cuatiá, donde un operativo conjunto entre Bomberos Voluntarios, la Brigada de Incendio y productores rurales logró contener las llamas. "Se hicieron sistemas de cortafuegos con motoniveladoras para evitar la propagación", explicó Lovinson, señalando que el viento y el calor complican las tareas.

Por otro lado, durante la madrugada, se desató un incendio en una forestación de Colonia Las Flores, en las cercanías de Mocoretá. Allí, 11 bomberos trabajaron durante cinco horas para extinguir el fuego que afectó una superficie de 16 hectáreas. Las llamas fueron controladas recién a las 8:30 de este jueves, tras un arduo despliegue de cuatro móviles.

Panorama crítico y canales de alerta

El pronóstico para la región no es alentador. Si bien se esperan algunas lluvias puntuales hacia la semana del 6 de febrero, la inestabilidad climática mantiene a las autoridades en alerta permanente. La falta de humedad y la rotación de vientos elevan el índice de peligrosidad a niveles críticos.

Desde el Ejecutivo recordaron que los ciudadanos cuentan con herramientas para denunciar cualquier foco ígneo o columna de humo de manera inmediata:

Aplicación Alertas Corrientes: disponible las 24 horas.

Línea de Defensa Civil: 379 450-4697.

Número de Emergencias: 100 (Bomberos).

Las autoridades insistieron en que la responsabilidad civil es clave para evitar que la situación escale a niveles similares a los de temporadas pasadas, donde la superficie afectada por los incendios rurales alcanzó cifras récord en la provincia.

*Con información de Perfil NEA