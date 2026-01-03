El Club Deportivo Mandiyú de Corrientes recuperó el registro de su marca histórica

El Club Deportivo Mandiyú anunció que logró recuperar el registro de su marca institucional, que durante años estuvo registrada a nombre del expresidente Bruno Carlino.

La gestión se realizó con el apoyo del socio Gonzalo Vilas, quien financió la contratación de especialistas en registros de marcas, y con la intervención del Departamento Legal del club.

Según indicaron desde la institución, esta medida permite que la identidad y el patrimonio del club vuelvan a estar bajo su control.

El registro de la marca “Club Deportivo Mandiyú” había generado conflictos legales en el pasado, ya que Carlino se negó a cederla de manera voluntaria.

La recuperación es considerada por la dirigencia como un paso clave en el fortalecimiento institucional del club, con énfasis en la transparencia y la defensa de sus derechos legales.

Con esta resolución, Mandiyú asegura la protección de su nombre e imagen en ámbitos comerciales y deportivos.