¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fiesta Provincial de la Sandia Reyes Magos Club Deportivo Mandiyú
Fiesta Provincial de la Sandia Reyes Magos Club Deportivo Mandiyú
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
IDENTIDAD INSTITUCIONAL

El Club Deportivo Mandiyú de Corrientes recuperó el registro de su marca histórica

La marca “Club Deportivo Mandiyú” estaba registrada a nombre del expresidente Bruno Carlino.

 

Por El Litoral

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 19:07

El Club Deportivo Mandiyú anunció que logró recuperar el registro de su marca institucional, que durante años estuvo registrada a nombre del expresidente Bruno Carlino.

La gestión se realizó con el apoyo del socio Gonzalo Vilas, quien financió la contratación de especialistas en registros de marcas, y con la intervención del Departamento Legal del club.

Según indicaron desde la institución, esta medida permite que la identidad y el patrimonio del club vuelvan a estar bajo su control.

El registro de la marca “Club Deportivo Mandiyú” había generado conflictos legales en el pasado, ya que Carlino se negó a cederla de manera voluntaria.

La recuperación es considerada por la dirigencia como un paso clave en el fortalecimiento institucional del club, con énfasis en la transparencia y la defensa de sus derechos legales.

Con esta resolución, Mandiyú asegura la protección de su nombre e imagen en ámbitos comerciales y deportivos.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD