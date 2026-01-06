Cuánto cuesta viajar desde la terminal de Mercedes al santuario del Gauchito Gil

Cada 8 de enero, en rutas, casas y santuarios de todo el país se encienden velas rojas para honrar al Gauchito Gil, el santo popular más venerado de la Argentina. En Mercedes, epicentro de la devoción, la expectativa vuelve a ser multitudinaria y, como cada año, una de las principales consultas de los peregrinos es cómo llegar al santuario y cuánto cuesta el traslado.

Los precios varían de los $4.000 a los $15.000

Desde la terminal de ómnibus de Mercedes hasta el santuario ubicado a la vera de la Ruta Nacional 123, los valores de referencia para este 2026 ya están definidos. El pasaje en colectivo cuesta $4.000, mientras que el traslado en combi asciende a $5.000. Para quienes opten por mayor comodidad o viajen en grupos reducidos, el viaje en remis ronda los $15.000.

Las celebraciones por el 148° aniversario del fallecimiento de Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez movilizarán a miles de fieles entre el 6 y el 8 de enero. Por este motivo, el Gobierno de Corrientes dispuso un operativo especial de seguridad en la ciudad de Mercedes y sobre la Ruta Nacional 123.

Mientras tanto, la fe vuelve a marcar el pulso de enero en Mercedes: promesas, agradecimientos y pedidos se entrelazan en un camino teñido de rojo, donde cada viaje hacia el santuario es también parte del ritual.