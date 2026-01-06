Seis días después de Año Nuevo, siguen las tareas de limpieza en la playa de Caá Catí

A casi una semana de los festejos de fin de año que dejaron inhabilitada la playa de Caá Catí, continúan las tareas de limpieza en el balneario El Rincón, donde aún se detectan residuos y restos de vidrios rotos que representan un riesgo para los bañistas.

Festejos de Año Nuevo que dejaron secuelas

Ya pasaron seis días desde los eventos que convocaron a numerosos vecinos y visitantes, pero el impacto ambiental persiste. Según se informó, en el lugar se hallaron botellas, desechos plásticos y fragmentos de vidrio, algunos de los cuales provocaron accidentes entre quienes ingresaron al agua antes de la restricción.

Ante esta situación, el Municipio decidió intensificar el operativo de limpieza y mantener la prohibición de ingreso a la laguna hasta garantizar condiciones seguras. Desde la comuna explicaron que los trabajos se realizan tanto en la costa como sobre el agua.

“Luego de los accidentes reportados por bañistas tras las fiestas de fin de año, la Dirección de Obras y Servicios Públicos procedió a realizar un intensivo operativo de limpieza sobre el agua de la laguna del Balneario El Rincón. Previamente se definió la restricción al ingreso a la misma”, señalaron este martes desde el Municipio.

Las autoridades apelaron además a la responsabilidad ciudadana, recordando que el cuidado de los espacios públicos es clave para evitar este tipo de situaciones y permitir que el balneario vuelva a habilitarse en condiciones óptimas para toda la comunidad.