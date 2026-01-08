Revuelo en redes por los dichos de una periodista misionera sobre las playas de Ituzaingó

En los últimos días trascendieron en las redes sociales los dichos de una periodista misionera sobre las playas de la localidad correntina de Ituzaingó. Según su opinión, hay planes que no coinciden con la edad de los visitantes.

La periodista de Canal 12, Vanina Naumtchuk, generó debate en redes sociales tras publicar un video en el que cuestionó a los varones de más de 30 años que eligen pasar sus vacaciones de verano en Ituzaingó bajo modalidades que, según su mirada, “quedaron ancladas en el 2008”.

"Con una mano en el corazón... qué hacen hacinados en una casa. Van todos esos dos primeros fines de semana a Ituzaingó porque si no parece que se termina el mundo. Están todos en esa agua, hacinados hasta la cintura todo el día, un caldo humano", expresó. A lo que sumó: "si tenés más de treinta y estás ahí, es raro".

Durante su intervención, sostuvo que le resulta “raro” que personas que ya atravesaron la barrera de los 30 no opten por alternativas más cómodas, como alquilar una casa con habitaciones para todos, organizar asados tranquilos y priorizar otro tipo de descanso. En ese sentido, opinó que el tradicional “enero en Ituzaingó” debería aggiornarse y adaptarse a nuevas formas de vacacionar.

El video no tardó en provocar repercusiones y encendió una mini polémica en plataformas. "Hacer los mismos planes que hacías cuando estabas en el secundario, qué vergüenza para tu familia", cerró.

Entre los comentarios más repetidos, varios internautas remarcaron que no existe una única forma “correcta” de viajar ni de descansar, y que compartir casas llenas de amigos y jornadas enteras en el río sigue siendo, para muchos, una elección válida más allá de la edad.

Posterior aclaración en su cuenta de Instagram

Luego de que se viralizara, Naumtchuk agradeció a los nuevos seguidores de sus redes sociales y aclaró la situación. "Recibí más de 200 mensajes diciendo que pensaba igual. Ituzaingó es precioso... cuando no hay gente", dijo.

Aclaró que su "crítica" es puntualmente a varones de 30 a 40 años que "siguen haciendo planes como si estuvieran en el secundario". "Todos sabemos a qué van sumó", mencionó e insistió en que hay mucha gente que piensa igual.