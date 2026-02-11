Corrientes convoca guardavidas para reforzar la seguridad en playas públicas

La Municipalidad de Corrientes abrió una convocatoria para cubrir puestos temporarios de guardavidas en los balnearios públicos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y rescate durante la temporada.

La búsqueda apunta a incorporar personal al equipo ya existente.

Perfil de la convocatoria

El llamado está dirigido a personas mayores de edad que sepan nadar, tengan título secundario y disponibilidad horaria por la tarde. Además, se valorará contar con el título de profesor o profesora de educación física.

Entre las funciones principales se encuentran la prevención de riesgos y la asistencia a bañistas en las playas públicas.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más (excluyente).

Saber nadar estilo crol y pecho (excluyente).

Contar con estudios secundarios completos (excluyente).

Disponibilidad horaria de 14 a 20.

Experiencia comprobable.

Capacidad para trabajar en equipo.

Poseer título de profesor/a de educación física será considerado un antecedente favorable, aunque no excluyente.

Documentación solicitada

Para la entrevista se requerirá:

Certificado de aptitud física expedido por una institución pública (posterior a la inscripción).

Fotocopia certificada del título secundario (analítico).

Certificado de reincidencia emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (posterior a la inscripción).

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan de manera online a través de Linktr.ee/recursoshumanoscorrientes. Para más información, los interesados pueden comunicarse con el área de Recursos Humanos al teléfono 379-4265704.