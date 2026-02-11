El Pentágono organizó una cumbre de altos mandos militares, Argentina está incluida

Argentina participa este miércoles en Washington en una reunión convocada por el Pentágono para altos mandos militares de 34 países del hemisferio occidental, que estará focalizada en la nueva estrategia del gobierno de Donald Trump para la región, donde el republicano busca tener mayor protagonismo para frenar la influencia de China.

El encuentro, que fue calificado como “inusual” por The New York Times e “importante y notable” por expertos consultados por Clarín, fue convocado semanas atrás por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine.

Argentina está representada por su contraparte, Marcelo Dalle Nogare, que viajó especialmente para esta reunión clave que comenzará con un desayuno temprano en la mañana y se extenderá hasta la tarde en un hotel del centro de la capital estadounidense.

La cita fue convocada para "las naciones de todo el hemisferio occidental que comparten profundos lazos históricos, valores comunes e interés en la estabilidad regional que apoya la seguridad y prosperidad a largo plazo para Estados Unidos y nuestro vecindario compartido", según dijo el ejército estadounidense en el anuncio.

"Los líderes de defensa participantes explorarán la importancia de asociaciones sólidas, cooperación continua y esfuerzos unidos para contrarrestar organizaciones criminales y terroristas, así como actores externos que socavan la seguridad y estabilidad regional", afirmaron.

La reunión incluye a países de la región –con la probable excepción de Cuba y Nicaragua— y también altos mandos militares de Dinamarca, Francia y Gran Bretaña, que tienen territorios en la región. El gobierno danés, por ejemplo, controla Groenlandia, una isla del Ártico considerada estratégica para la defensa de Estados Unidos.

El encuentro se enmarca en el reciente lanzamiento de la llamada “Doctrina Donroe”, una especie de “Doctrina Monroe versión Trump”, donde Estados Unidos muestra su nueva estrategia de Defensa, que pone el foco en el hemisferio occidental.

En ese documento de cerca de 30 páginas, el Pentágono señaló que “tras años de abandono, el departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorios estratégicos en toda la región”, señaló el documento.

“Impediremos que nuestros adversarios desplieguen fuerzas u otras capacidades que representen una amenaza a nuestro hemisferio”, dijo en referencia a China. “Lo más importante es la defensa del territorio nacional y la disuasión de China”, añadió el documento.

La reunión de altos mandos se produce tras la controvertida captura de Nicolás Maduro en Venezuela y los sucesivos ataques a lanchas que supuestamente traficaban drogas en el Caribe y el Atlántico, con decenas de muertos. En el hemisferio también hay tensiones con Canadá y México por aranceles y con Europa por la ambición de Trump sobre Groenlandia.

La reunión es "importante y notable", dijo a Clarín Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de EE.UU. “Es inusual que EE. UU. convoque tal reunión, centrada en un punto del orden del día especificado por ellos”, expresó.

Según el experto, el foco de la reunión girará sobre la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico en la región, así como también la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas, el blanqueo de capitales y otros delitos. "Por supuesto, también estará la influencia de China y hay que recordar que China ha convocado, durante varios años, a un subconjunto de altos líderes de defensa latinoamericanos a través del Foro de Defensa China-Celac”, añadió.

Justamente el día anterior a la reunión militar, congresistas hispanos presentaron la iniciativa del 'Buen vecino', que busca anular la Doctrina Monroe revivida por el presidente Trump, mientras condenaron la intervención en Venezuela, las amenazas de bombardear México y el nuevo bloqueo de petróleo a Cuba.

Casi 20 legisladores demócratas, liderados por la representante Nydia Velázquez de Nueva York, dieron curso a la propuesta. "El Departamento de Estado debe confirmar formalmente que la Doctrina Monroe ya no es política estadounidense. Durante 200 años ha justificado intervenciones, golpe de Estado y apoyo a dictaduras desde Chile hasta Guatemala y Brasil, y la República Dominicana también", expresó Velázquez al anunciar el planteamiento.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump publicada en diciembre afirma que "tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental".

La congresista Velázquez justificó la resolución "porque la doctrina Trump, 'Donroe' Trump, es un regreso peligroso al intervencionismo fallido".

La estrategia de EE.UU. se complementa con el lanzamiento la semana pasada de un acuerdo marco sobre minerales críticos, considerados clave para la defensa y seguridad nacional por el gobierno de Trump, que apunta a asegurar el acceso a esas riquezas en el continente americano.

