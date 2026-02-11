Corrientes: la Dirección de Discapacidad articula acciones con municipios e instituciones

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo de Emilio Lanari, trabaja en coordinación con distintas instituciones y municipios para mejorar la accesibilidad y la equidad. La Dirección de Atención a la Discapacidad, que coordina Mirta Mendoza, lidera estas acciones en toda la provincia.

En los últimos días, se llevaron a cabo reuniones con referentes municipales y con Paula Kees, directora del Centro de Atención al Desarrollo de la Infancia y Adolescencia (Cadia) de la Municipalidad de Corrientes.

Mendoza destacó que los encuentros permitieron definir nuevas estrategias y abordajes, siguiendo las indicaciones del ministro Lanari y los ejes trazados por el gobernador Juan Pablo Valdés.

El plan estratégico diseñado contempla el trabajo conjunto con Atención Primaria de la Salud, la presencia de la Junta Itinerante en toda la provincia y la continuidad de la estrategia “CUD Accesible” en las escuelas. La Junta Central, ubicada en 9 de Julio 1041, atiende de lunes a viernes de 7.30 a 12.30.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) acredita la discapacidad de una persona en distintas áreas y permite acceder a derechos y prestaciones estatales. Su tramitación es gratuita y tiene validez nacional.

Durante 2025 se realizaron más de 7.500 evaluaciones y al 30 de noviembre había 31.940 CUD activos en la provincia, entre primeras emisiones y actualizaciones.

Las juntas del interior funcionan en hospitales de: