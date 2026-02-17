El Gobierno les descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro

En una semana caliente en materia legislativa, el Gobierno confirmó este martes que le descontará el día a los empleados estatales que se sumen al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral para el jueves 19 de febrero, fecha que el proyecto será tratado en el la Cámara de Diputados, luego de obtener la media sanción en el Senado.

La noticia fue confirmada a Ámbito por fuentes de Casa Rosada, al ratificar que aplicará descuentos salariales a los empleados públicos que no trabajen durante la huelga prevista.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron que se plegarán a la medida de fuerza, e incluso planean realizar una movilización al Congreso, pese que desde la central obrera aclararon que era sin marcha en las calles.

Para el cuarto paro general al gobierno de Javier Milei, el panorama en las calles será otro con respecto a los anteriores ya que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes, taxis ni vuelos de cabotaje. Todos los sindicatos de medios de transporte de pasajeros a nivel nacional confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza y se espera que el acatamiento sea masivo.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, Rodolfo Aguiar, titular del ATE, en una entrevista por radio La Red, al hacer referencia al debate en la Cámara alta.

Por su parte, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó este martes que se paralizará se manera completa todo el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT. “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una

Fuente: C5N