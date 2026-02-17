Una motociclista atropelló a una inspectora de tránsito en Corrientes

Una agente municipal fue hospitalizada este martes luego de que una motociclista la atropellara en medio de un control de tránsito realizado en la avenida Sarmiento de la ciudad de Corrientes.

Según reconstruyeron fuentes de la Comuna, el hecho ocurrió en la intersección de la avenida Sarmiento y calle Lamadrid de la capital correntina, en inmediaciones del Pasaje Malvinas, durante la mañana de este martes.

El hecho se registró cuando en forma imprevista, la mujer que conducía el rodado se subió a la vereda lindera al puesto de fiscalización municipal con el objetivo de esquivar a los agentes.

Al bajar de la acera impactó contra la empleada comunal, que quedó tendida en el asfalto de la avenida Sarmiento.

Al mismo tiempo, la motociclista, cayó del vehículo y sufrió golpes.

Debido a las contusiones sufridas por ambas mujeres, debieron ser trasladas al Hospital Escuela y al Sanatorio del Norte, según dieron a conocer funcionarios con acceso al caso.

El director de Tránsito municipal, Ricardo García, informó que se trata de una motocicleta de 110 C.C que era conducida sin documentación indispensable, como seguro y licencia, según dijo en declaraciones a radio Sudamericana.

En tanto que se trata de una conductora de 51 años de edad que al momento de intentar darse a la fuga permanecía en condición de demorada por las infracciones a las normas vigentes que se verificaron en el lugar, agregó.