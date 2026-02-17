Scout de Goya realizaron su campamento anual en Entre Ríos 

El grupo scout “Nuestra Sra. del Rosario” de Goya, llevó a cabo su campamento anual en cercanías de la ciudad de Colón, Entre Ríos. Participaron alrededor de un centenar de personas, incluyendo scouts, educadores y padres de los chicos que realizaron diversas actividades inherentes al movimiento scout.

Desde el pasado sábado 14 y hasta este martes 17, aprovechando el finde “extralargo” por el feriado de carnaval, el grupo scout “Nuestra Sra. del Rosario” N° 613 de Goya, concretó su campamento anual de verano en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.

Alrededor de un centenar de niños, adolescentes y jóvenes de las ramas Manada (8 a 11 años), Unidad Scout (11 a 14 años), Caminantes (14 a 17 años) y Rover, mayores de 18 años, compartieron actividades conjuntas en contacto pleno con la naturaleza y llevaron a cabo otras propias, organizados por edades.

El contingente goyano partió el sábado muy temprano en dos colectivos. Uno con capacidad para 60 pasajeros y otro para 20, además de algunos vehículos particulares en el que viajaron padres y colaboradores.

Todos, scout y padres se alojaron en un inmenso predio propiedad del gremio SOMU. Allí, las distintas ramas, a excepción de los más pequeños, levantaron sus carpas.

Liderados por el jefe de Grupo, Patricio Escudero, y los responsables de las ramas Manada (Joaquín Falero), Unidad Scout (Camila Santoro), Caminantes (Walter López) y Rover (José García), junto a los demás educadores, los scouts goyanos realizaron juegos de habilidades y destrezas, competencias, tuvieron charlas y juegos recreativos.

También participaron de una experiencia única en el multiparque “Molino Aventuras”, que cuenta con una extensa tirolesa de 350 metros, 16 tipos de puentes aéreos, circuito infantil, laberinto y muchos juegos que invitan al desafío físico.

Además, realizaron una excursión a un lugar histórico que posee un museo y otros atractivos. Recorrieron la ciudad de Colón y hasta disfrutaron de sus famosas playas.

APOYO DE LOS PADRES

Joaquín Falero, quien este año sucederá en la jefatura de Grupo a Patricio Escudero contó que los recursos para solventar los gastos de transporte y estadía lo generaron ellos mismos. “Pudimos juntar recursos con la venta de pollos, empanadas y otros beneficios”, dijo al tiempo que destacó “el gran apoyo de los padres que tenemos”.

El Grupo Scout de Goya, fundado por el maestro scout Oreste Jorge Colonese, cumplió el 1 de noviembre pasado, 58 años de labor ininterrumpida en la educación en valores a niños, adolescentes y jóvenes promoviendo el trabajo en equipo, la vida al aire libre, el contacto con la naturaleza y la actitud de servicio hacia los demás.

“La paga para nosotros en este voluntariado es volver con el alma llena, el corazón contento, cansado de cuerpo, pero feliz, feliz por ver a la risa de los niños, de los jóvenes, que vivieron a pleno su vida en el este campamento scout”, confesó Walter López el jefe de la rama Caminantes (ex Raider).

En tanto, el jefe de Grupo, “Pato” Escudero agradeció a las familias “que nos dan la confianza y el respaldo para acompañar y trabajar con sus hijos, para alejarnos por unos días de las “pantallas digitales” y que esto -resaltó- se vea reflejado en los jóvenes y en el camino que queremos lograr que es en valores y en formar buenas personas para la sociedad”.

Así, tras cuatro días de intensas actividades, y tras del tradicional “Fogón Scout” con su particular mística de cantos, representaciones, y reflexiones, realizado anoche, este martes, los scouts goyanos levantaron su campamento para regresar a Goya con la esperanza viva de un pronto nuevo reencuentro con la naturaleza y con la consigna de estar “Siempre Listo”, para servir.

(Con la colaboración de José "Pepe" Paleari)