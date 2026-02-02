¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

mortalidad infantil Aranduroga Rugby Club promedio histórico
Trámites

IPS Móvil: qué localidades del interior correntino recorrerá durante febrero

A través del programa IPS Móvil, los ciudadanos podrán realizar consultas sobre expedientes, iniciar y dar seguimiento a trámites jubilatorios, presentar certificaciones y recibir asesoramiento personalizado. 

Por El Litoral

Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 07:47

Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes continuarán durante febrero con su recorrido por distintas localidades del interior provincial, con el objetivo de acercar la atención previsional y evitar que los vecinos deban trasladarse hasta la capital.

A través del programa IPS Móvil, los ciudadanos podrán realizar consultas sobre expedientes, iniciar y dar seguimiento a trámites jubilatorios, presentar certificaciones y recibir asesoramiento personalizado. La atención se brindará de 8 a 12 horas, en municipios y centros comunitarios previamente establecidos.

El cronograma incluye localidades como San Roque, Mantilla, Caá Catí, Itatí, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Bella Vista, Ituzaingó, Virasoro, Monte Caseros, entre otras. Desde el organismo destacaron que la iniciativa apunta a descentralizar la atención previsional, garantizando el acceso a derechos y servicios a jubilados, pensionados y trabajadores activos del interior provincial.

El calendario completo de fechas y sedes:

Últimas noticias

