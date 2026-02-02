Apertura de sesiones en Mercedes: duras críticas, denuncias y anuncio de obras

El intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante con un discurso marcado por fuertes críticas a la gestión anterior, denuncias de presuntos hechos de corrupción y un extenso repaso de la situación en la que aseguró haber recibido el municipio.

La apertura se realizó el domingo, tras la invitación de los concejales, y estuvo centrada en un diagnóstico detallado de las distintas áreas municipales, junto con la presentación de los nuevos objetivos de gestión.

El estado del municipio

Cemborain sostuvo que recibieron “un municipio con un grave deterioro en todas sus áreas”, al que atribuyó a “años de desorganización, falta de control y ausencia de planificación”.

En Obras Públicas y Servicios Públicos, indicó que encontraron camiones, máquinas y vehículos oficiales sin mantenimiento, deteriorados o fuera de servicio. Mencionó una retroexcavadora saqueada, una trituradora desaparecida y luego recuperada, además de una motoniveladora y una compactadora también saqueadas.

Según señaló, se detectaron sumas millonarias en gastos de taller que no se reflejaban en el estado del parque automotor. “Esto demuestra una clara falta de control”, expresó, y citó como ejemplo el caso Grachot.

También afirmó que la recolección de residuos era deficiente y que el área de alumbrado público se encontraba “totalmente destruida y saqueada”.

Deuda y administración

En materia económica, Cemborain afirmó que el municipio arrastraba una deuda millonaria y un fuerte desorden administrativo. Detalló compromisos con ART por 57 millones de pesos, más de 470 millones con proveedores, 500 millones correspondientes a anticipos del Gobierno provincial y deudas con Rentas, ARCA y universidades.

También señaló que los Bomberos no recibían fondos desde marzo de 2025 y mencionó alquileres con valores inflados, pagos atrasados y deudas de servicios como agua y luz.

Además, indicó que se redujo el número de funcionarios de 135 a 35 y que se detectaron más de 1.300 empleados municipales, de los cuales alrededor de 300 no se presentaban a trabajar.

Obras y objetivos de gestión

Pese al diagnóstico, el intendente aseguró que la gestión está enfocada en la recuperación de la ciudad y enumeró una serie de obras y acciones previstas, entre ellas nuevas conexiones viales, pavimentación, repavimentación de avenidas, bacheo integral, obras de agua, cloacas, iluminación y recuperación de accesos.

También anunció la incorporación de barrenderos e inspectores, la recuperación del Centro de Monitoreo Integral, la renovación del parque automotor y mejoras en el basurero y el cementerio.

En cuanto a la terminal de ómnibus, informó mejoras en seguridad, iluminación y sanitarios, y la futura instalación de cámaras inteligentes. Sobre el balneario, destacó una recaudación récord en una semana.

Anuncios para empleados municipales

Durante el discurso, Cemborain anunció tres medidas destinadas a los empleados municipales, entre ellas una beca de $150 mil para jóvenes que estudian fuera de la ciudad, el uso gratuito del salón del polideportivo para eventos familiares y convenios con comercios locales.

En el cierre, convocó a los concejales a trabajar de manera conjunta. “La gente nos pidió soluciones, gestión y resultados. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, expresó, dejando formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026.