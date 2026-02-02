Más de 4.000 personas participaron del XI Festival Provincial del Mango

Con una convocatoria que superó las 4.000 personas, se realizó este fin de semana el XI Festival Provincial del Mango en Santa Ana de los Guácaras. De esta manera se volvió a posicionar al evento como uno de los más importantes del calendario turístico y cultural de la región.

Uno de los ejes centrales de la jornada inaugural fue la participación de más de 50 emprendedores locales y regionales, quienes exhibieron y comercializaron productos artesanales, gastronómicos y propuestas vinculadas a la identidad productiva de la zona. La feria se consolidó como un espacio clave para el desarrollo económico local, generando movimiento comercial y visibilidad para pequeños productores.

La apertura contó además con espectáculos musicales en vivo y la elección de la reina del festival: Brisa Meza fue coronada como reina, acompañada por Tania Beltrame como primera princesa y Julieta Falcón como segunda princesa.

Del evento participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas el gobernador Juan Pablo Valdés, ministros del gabinete provincial y la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez.

Desde la organización destacaron el impacto positivo del festival en los sectores emprendedor, turístico y gastronómico, y el trabajo articulado de las distintas instituciones que garantizaron el normal desarrollo del evento. La intendenta Silvana Almirón agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y resaltó el compromiso del personal de salud, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y del equipo municipal.