“Tu regreso es nuestra esperanza”: el mensaje para Loan en su escuela de 9 de Julio

Los preparativos para el comienzo de clases no escapan a las escuelas de la ciudad de 9 de Julio, provincia de Corrientes y en una de ellas, específicamente en el aula 5, se observa un mensaje con una foto que hasta quienes aún no saben leer lo entienden: “Loan, tu regreso es nuestra esperanza constante. Te esperamos con amor”.

El escrito en el pizarrón está acompañado de la foto del pequeño desaparecido el 13 de junio de 2024 y recrea el mensaje de toda la comunidad. Esa esperanza, además, se junta con la expectativa tras la reconstrucción de la imagen que hicieron los especialistas de la Policía Federal que señala como sería hoy Loan Danilo Peña.

Expectativas en la causa

En comunicación con El Destape, José, el hermano del pequeño, aseguró que están “satisfechos con el trabajo de los peritos que lograron una foto actual de cómo se vería hoy con 6 años” y destacó que “es una foto muy necesaria ya que a medida que va pasando el tiempo Loan va cambiando y es necesario mantener la búsqueda actualizada”.

Además, el joven aseguró que cuando el círculo cercano a la familia vio la foto reconstruida, notaron similitudes con otros miembros de la familia, “algunos dicen que se parece a mi y otros a Mariano, mi otro hermano o a Fernando. Mucha gente ve parecidos en la familia”, sostuvo como muestra de la satisfacción por el trabajo de la Policía Federal.

Mientras tanto, José se mostró esperanzado con la llegada de la fecha para las audiencias preliminares del juicio y aseguró que “estamos esperando que llegue la audiencia y ver si se le puede sacar algo a los siete imputados, aunque sabemos que es algo preliminar, aunque realmente esperamos que sea lo antes posible que se pueda saber algo sobre Loan” y aseguró que la familia “está junta esperando, somos una unión y buscamos que se sepa qué pasó con mi hermano”.

En otro avance para la causa, en los últimos días se modificó la recompensa para quien pueda aportar datos verificables para dar con el paradero del menor. El monto, que anteriormente era de 5 millones de pesos, pasó a ser de 20 millones de pesos. Es decir que el monto se cuadruplicó tras el pedido del Juzgado Federal de Goya y se aclaró que dicha recompensa está destinada a personas que no hayan participado del hecho y que puedan aportar información útil, comprobable y relevante para localizar al niño.

Ahora, la expectativa está puesta en el próximo mes con la llegada de las audiencias preliminares para el juicio contra 17 acusados de participar en la desaparición del pequeño en el paraje El Algarrobal, el 13 de junio de 2024. Entre los acusados, la mirada está puesta en los siete imputados principales; Antonio Benítez, Laudelina Peña, Carlos Pérez, Victoria Caillava, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Walter Maciel. El objetivo está claro: lograr que se rompa el pacto de silencio entre las partes y conocer si habrá colaboración para saber qué hicieron y dónde está Loan.

