Piden ayuda para terminar de pagar la cirugía que permitió que Irupé vuelva a caminar

La solidaridad volvió a ponerse en marcha para acompañar la historia de Irupé, una nena correntina de 10 años que logró volver a caminar tras una compleja cirugía. Sin embargo, su familia aún necesita reunir 3 millones de pesos para afrontar el costo total de la intervención.

Aún resta reunir una suma importante de dinero, motivo por el cual familiares, amigos y vecinos activaron una campaña solidaria en las últimas semanas, con distintas acciones destinadas a alcanzar el objetivo económico.

Irupé fue operada en noviembre y, gracias a la intervención, pudo volver a caminar, un avance enorme en una vida marcada por el esfuerzo y la perseverancia. La pequeña nació con parálisis cerebral a los siete meses de gestación, en Ensenada Grande, departamento de San Cosme, y desde entonces atravesó múltiples tratamientos, terapias y cirugías. Esta operación representa un paso decisivo en su lucha por lograr mayor autonomía y calidad de vida.

¿Cómo colaborar?

Entre las iniciativas impulsadas, se destaca la organización de una rifa solidaria, con importantes premios, pensada para facilitar la participación de la comunidad y sumar voluntades. Además, se habilitó la posibilidad de realizar aportes voluntarios mediante transferencia bancaria. El alias para colaborar es cambacito52, a nombre de Pedro Javier Meza, titular de la cuenta informada oficialmente en la campaña.

La campaña continúa activa y quienes deseen colaborar pueden hacerlo participando de la rifa, realizando un aporte solidario o simplemente compartiendo la iniciativa para que la historia de Irupé llegue a más personas.