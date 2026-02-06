Atención primaria de la salud en Corrientes: refuerzan controles, vacunas y prevención

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes avanzará en el fortalecimiento de la atención primaria de la salud. Se llevarán adelante acciones orientadas al control del embarazo, la prevención y atención de enfermedades crónicas, la ampliación de la cobertura de vacunas y la mejora del acceso sanitario en zonas rurales.

Las medidas son impulsadas por la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS), coordinada por Christian Sarquis, y forman parte de las líneas de trabajo definidas por el ministerio sanitario a cargo de Emilio Lanari.

Uno de los ejes centrales será el seguimiento de las mujeres embarazadas, con el objetivo de que lleguen al parto con los controles médicos y estudios complementarios completos. En ese marco, se trabaja en la elaboración de un flujograma de atención del embarazo.

Además, se prevé la redistribución del personal de salud y el refuerzo de las capacitaciones destinadas a promotores y agentes sanitarios. Así como un nuevo diseño de actividades para ampliar el alcance de la atención a la población objetivo, que incluye a la mujer embarazada y al niño por nacer.

Desde la Subsecretaría de APS también se adelantó la planificación de operativos itinerantes en zonas rurales, con el fin de mejorar la accesibilidad a los servicios de salud. A esto se suma la incorporación de herramientas tecnológicas, como la digitalización de la atención y el uso de aplicaciones móviles para el seguimiento de los pacientes.

Por último, se informó que se fortalecerán las estrategias de inmunización en la provincia y las acciones de prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles.