Juegos Correntinos 2026: se planifica la próxima edición con más de 40 disciplinas

Se realizó una reunión de trabajo alrededor de la planificación de los Juegos Correntinos 2026. Participaron el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, el secratario de Deportes, Jorge Terrile, y directores de áreas deportivas del interior provincial.

Durante el encuentro en el SUM de la Secretaría de Deportes, se reafirmó el compromiso del Gobierno de Corrientes con la realización del evento. Es así que se definió un esquema de competencia destinado a potenciar los Juegos en toda la provincia, con la optimización de recursos económicos, humanos e infraestructura de cada municipio.

Asimismo, se remarcó la importancia de los Juegos Correntinos como espacio inclusivo y de fomento a la competencia sana, la formación de talentos locales y la integración de las comunidades a través del deporte.

Lineamientos de la edición 2026

La Secretaría de Deportes busca que la edición 2026 se consolide como un evento de referencia, ya que convocará a miles de jóvenes en más de 40 disciplinas deportivas.

El programa oficial será lanzado en abril y las competencias se desarrollarán en seis zonas geográficas. Incluirá etapas locales, subzonales, zonales y provinciales.