La muestra "Acá estamos" se realizará en la Facultad de Humanidades de la Unne

La Facultad de Humanidades de la Unne será sede de la muestra fotográfica itinerante “Acá Estamos”, una propuesta que pone en el centro la solidaridad, el orgullo feminista y las múltiples formas de expresión colectiva en torno a la igualdad de género.

Con entrada libre y gratuita, la exposición se instaló el viernes 20 de marzo en la sede ubicada en avenida Las Heras 727 de la ciudad de Resistencia (sector del meteorito), y podrá visitarse hasta el 10 de abril. Está abierta a toda la comunidad educativa y al público en general.

La muestra reúne una diversidad de producciones realizadas por estudiantes de la Facultad de Humanidades, entre ellas trabajos de investigación, fanzines y podcasts. A su vez, se suman estampas en remeras producidas en el taller de arte gráfico Tinta Negra, ampliando el recorrido hacia lenguajes visuales y gráficos contemporáneos.

El acto de apertura se realizará el jueves 26 de marzo a las 11, con la participación de autoridades de la Facultad, representantes del Programa Humanidades Diversas, el Centro de Estudiantes y la Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas, organización impulsora de la iniciativa.

“Acá Estamos” es organizada por esta Red, integrada por 30 referentes de todo el país desde 2018, que promueve una comunicación comprometida con la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. En este marco, la propuesta también busca instalar una agenda solidaria frente a contextos atravesados por narrativas conservadoras, polarización, desinformación y discursos de odio.

La exposición se propone, además, recuperar y visibilizar las luchas colectivas vinculadas a movimientos como Ni Una Menos y la Marea Verde, convocando a sus protagonistas y generando un espacio de encuentro en un contexto social y económico desafiante.

A lo largo de su recorrido por distintas provincias, “Acá Estamos” fue adaptando su mensaje a diversos lenguajes, formatos y territorios: poesías, coplas, afiches, ilustraciones, tapas de diarios, murales, pancartas, esténciles, remeras y hashtags, dando cuenta de una construcción colectiva y federal.

Desde la organización invitan a quienes visiten la muestra a compartir sus experiencias en redes sociales mediante el hashtag #AcáEstamos, como forma de ampliar la circulación de estas producciones y fortalecer la red de voces que las sostienen.

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