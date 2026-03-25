Jorge Rojas en Corrientes: fechas y detalles de su gira por los 20 años como solista

El cantante Jorge Rojas se presentará en Corrientes el viernes 1 y sábado 2 de mayo a las 21. El artista llegará al Teatro Vera en el marco de su gira nacional por los 20 años de carrera solista.

La gira, titulada #JRGira20Años, incluye presentaciones en distintas ciudades del país y propone un recorrido por su trayectoria desde el inicio como solista. Durante 2025, el músico ya actuó en Rosario, Tucumán, Termas de Río Hondo, Junín, Santa Rosa, San Luis, San Juan, Bahía Blanca, Buenos Aires, Neuquén, Jujuy, Salta y Mendoza.

Rojas inició su etapa solista en 2005 con “La Vida”, que alcanzó el disco de oro en pocos días. Desde entonces, consolidó una carrera con presentaciones en todo el país y reconocimiento dentro de la música popular argentina.

A lo largo de estos años, el artista desarrolló distintos formatos de show que incluyen propuestas folklóricas, melódicas y sinfónicas. En cada presentación, combina repertorio clásico con nuevas versiones de sus canciones.