Con un ciclo de conversatorio, las mujeres serán protagonistas en el Colegio

En marzo se ha iniciado -en el Colegio Público de Abogados de la 1ra Circunscripción Judicial- un muy interesante calendario de actividades y capacitación impulsado por la presidencia a cargo del Dr Juan Manuel Bobadilla.

El próximo jueves 5, se inicia el Ciclo de Conferencias en conmemoración del Mes de la Mujer denominada: “Protagonistas del cambio: Mujeres y Justicia”. Se trata de un espacio de reflexión y actualización con destacadas expositoras para analizar el rol de las mujeres en la Justicia y los desafíos actuales.

En este primer encuentro, la Dra Martha Altable, hablará sobre la “Visión Jurisprudencial de los Derechos de las Mujeres”. Será a partir de las 19hs, en una actividad sin costo y sin inscripción previa. La modalidad será híbrida, presencial en el Colegio por calle Tucumán 570 y virtual por transmisión de Youtube.

Las próximas fechas serán 12 y 19 de marzo para el 2do y 3er conversatorio respectivamente.

Más actividades y cursos de formación: