Qué reveló el informe de la Unne sobre la participación de las mujeres en la vida universitaria

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) puso sobre la mesa una radiografía detallada de su estructura interna.

El informe, elaborado por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, fue presentado durante la primera sesión ordinaria del Consejo Superior y arroja conclusiones ambivalentes: una feminización creciente de la base académica y la investigación, que sin embargo choca con obstáculos estructurales al intentar acceder a los máximos escalafones de la jerarquía docente.

Según los datos oficiales, la Unne logró una paridad cuantitativa en su cuerpo docente, donde las mujeres alcanzan el 52,57% del total. No obstante, en el cargo de profesor titular, el estrato más alto de la carrera académica, la hegemonía es masculina: el 59,4% de estas posiciones son ocupadas por varones.

Liderazgo en investigación y posgrado

Donde la presencia femenina se muestra más consolidada es en la producción de conocimiento. El informe destaca que el 57,3% de los investigadores de la universidad son mujeres, y lo que es más significativo, el 56,96% de los proyectos de investigación actuales están dirigidos por ellas.

Esta tendencia se refleja también en la formación continua. En el sistema de posgrado, 6 de cada 10 inscriptos son mujeres.

La brecha de egreso es aún más marcada en las especializaciones, donde 7 de cada 10 graduados pertenecen al género femenino, consolidando un perfil de alta calificación académica.

El desafío de los contenidos y el lenguaje

Uno de los puntos más críticos del relevamiento realizado por la Secretaría General Académica sobre 45 carreras (grado y pregrado) es la escasa penetración de la perspectiva de género en los planes de estudio. Solo el 20% de las carreras incluye estos contenidos de manera formal.

El sesgo también es lingüístico y bibliográfico:

Lenguaje: en el 95,5% de los programas predomina el masculino como genérico. Solo un 4,44% utiliza lenguaje binario o inclusivo.

Bibliografía: es quizás el dato más alarmante del informe. Apenas el 2,22% de las carreras relevadas muestra un equilibrio entre autores varones y mujeres en sus referencias bibliográficas, lo que evidencia una invisibilización de la producción intelectual femenina en la enseñanza cotidiana.

Hacia una reforma institucional

Pese a las deudas en lo curricular, la gestión política de la universidad muestra signos de apertura: el 51,81% de las autoridades superiores son mujeres. Erika Sánchez, directora de Género y Diversidad, fue tajante ante el Consejo Superior: "Incorporar la perspectiva de género no es una moda académica, sino una apuesta por una universidad más democrática y justa".

De cara al 8M, la Unne aprobó una serie de medidas que incluyen la adhesión a las movilizaciones y la realización de talleres de formación en Ley Micaela para el claustro estudiantil. Asimismo, el rector Omar Larroza recibió la propuesta para que los consejos directivos de cada facultad se sumen a la conmemoración, reforzando el compromiso de erradicar las violencias de género en el ámbito académico.