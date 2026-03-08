Qué hacer ante una mordedura y cómo identificar síntomas de rabia en animales

Tras confirmarse un caso de rabia paresiante en un bovino, el Ministerio de Salud de Corrientes inició un trabajo articulado con el Ministerio de Producción y el Senasa para contener el foco y proteger a la población.

Este lunes continuarán las tareas en territorio, centradas en el seguimiento de los contactos estrechos y la inmunización de animales domésticos en la zona afectada.

La Dirección General de Epidemiología se encuentra coordinando acciones directas con el hospital local y el municipio involucrado. Según informaron las autoridades, la vigilancia en humanos es una prioridad, dado que la rabia es una enfermedad zoonótica viral que, una vez manifestados los síntomas, resulta mortal.

¿Qué es la rabia y cómo se transmite?

La rabia afecta el sistema nervioso central y se transmite de los animales a las personas. El contagio ocurre principalmente a través de mordeduras, arañazos o el contacto de saliva infectada con heridas abiertas o mucosas (ojos, boca, nariz).

Todos los mamíferos pueden ser portadores:

Compañía: Perros y gatos.

Interés económico: Bovinos, equinos, porcinos, caprinos y ovinos.

Silvestres: Murciélagos y zorros.

Respecto a los murciélagos, especialistas recordaron que son fauna protegida esencial para el ecosistema, pero no deben ser manipulados ni capturados. Ante su presencia en viviendas o comportamientos extraños (vuelo diurno o caída al suelo), se debe dar aviso inmediato a sanidad animal.

Signos de alerta y prevención obligatoria

La Ley Nacional N.º 22.953 establece la vacunación obligatoria de perros y gatos una vez al año. El Ministerio de Salud Pública enfatizó que la tenencia responsable y la castración son herramientas clave para evitar la sobrepoblación y el abandono, factores que aumentan el riesgo de circulación viral.

Síntomas en animales:

Cambios bruscos de comportamiento o agresividad.

Salivación excesiva y dificultad para tragar.

Desorientación, parálisis o falta de coordinación motriz.

Protocolo ante una mordedura

En caso de contacto sospechoso con un animal silvestre o doméstico desconocido, los pasos a seguir son críticos para la supervivencia:

Higiene: Lavar la herida con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Sin caseros: No aplicar ningún tipo de remedio casero sobre la lesión. Consulta médica: Acudir de forma inmediata al centro de salud más cercano para evaluar el tratamiento post-exposición.

Para denuncias o consultas, el Ministerio habilitó los correos: [email protected] y [email protected].