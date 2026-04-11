Más de 50 km en bici y 25 años de historia: municipales de San Luis del Palmar en Itatí

En una muestra de fe, esfuerzo y tradición, empleados municipales de San Luis del Palmar completaron este sábado una nueva edición de la peregrinación ciclística hacia Itatí, alcanzando un hito especial por los 25 años de esta emotiva travesía.

La 25° Peregrinación Ciclística reunió a decenas de participantes que recorrieron más de 50 kilómetros para llegar al santuario itateño, en una experiencia que combina deporte, sacrificio y profunda espiritualidad. La llegada, en la mañana del sábado 11 de abril, estuvo cargada de emoción y alegría.

Luis Dalmacio

Luis Dalmacio

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Los ciclistas habían partido el día anterior desde San Luis del Palmar y realizaron una parada para descansar en el paradero de Ensenada Grande. Tras retomar el camino en las primeras horas del sábado, completaron el último tramo hasta alcanzar su destino, donde fueron recibidos con calidez por la comunidad local.

Al arribar a la Basílica, los peregrinos se postraron a los pies de la Virgen de Itatí, renovando su compromiso de fe en un ritual que ya es parte de la identidad de ambas localidades. La celebración de las Bodas de Plata de esta peregrinación marcó un momento especial para todos los participantes.

Luis Dalmacio

Luis Dalmacio

El recibimiento estuvo encabezado por el rector del santuario, el Claudio Muñoz, quien brindó una bendición a los ciclistas y destacó la perseverancia del grupo. “Es un testimonio de fe que une generaciones y fortalece el espíritu comunitario”, expresó durante la ceremonia.

A lo largo de estos 25 años, la bicicleteada se consolidó como una de las expresiones más significativas de devoción popular en la región, uniendo a San Luis del Palmar e Itatí en un mismo camino de fe que, pedal a pedal, sigue sumando historias.