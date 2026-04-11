Tecnología y consumo: cómo es hoy la venta y el mantenimiento de autos en Corrientes

En un contexto económico cambiante, el sector automotriz en Corrientes se reconfigura entre nuevos hábitos de consumo, avances tecnológicos y desafíos en la postventa.

“Hoy la postventa es lo que fideliza al cliente”, aseguró Ricardo Hernández Donnet, gerente de Posventa de Car France, concesionario oficial Renault, en diálogo con Perfil Productivo.

Qué mira el correntino al comprar un auto

A la hora de decidir una compra, el contexto económico pesa. Según explicó, muchos usuarios priorizan hoy sostener su vehículo antes que cambiarlo.

Esto impacta directamente en el negocio: crece la demanda de mantenimiento, pero se vuelve más difícil concretar ventas de unidades nuevas.

Postventa: la clave del negocio

En este escenario, el servicio posterior a la compra se vuelve estratégico.

“Tratamos de generar una relación de confianza y ser totalmente transparentes con el cliente”, sostuvo.

El proceso incluye controles de calidad, seguimiento y encuestas de satisfacción tanto del concesionario como de la terminal, lo que permite medir la experiencia del usuario en cada visita.

Talleres más tecnológicos

El avance tecnológico transformó por completo el trabajo en los talleres.

“Hoy los autos tienen mucha electrónica, el diagnóstico se hace con computadoras”, explicó.

Esto implica también una mayor capacitación del personal, con procesos que pueden llevar años hasta alcanzar los niveles más altos dentro del servicio técnico.

Costos, repuestos y contexto

Si bien hubo cierta mejora en la disponibilidad de repuestos, el escenario todavía no está completamente estabilizado.

“El servicio puede parecer caro, pero responde a la tecnología y a la infraestructura que requieren los vehículos actuales”, indicó.

En ese sentido, las marcas desarrollaron líneas más económicas para autos fuera de garantía, como alternativa para los clientes.

Nuevos hábitos y cambios en el mercado

La incertidumbre económica también modifica comportamientos: los usuarios estiran los tiempos de mantenimiento o buscan opciones más accesibles.

Al mismo tiempo, crecen nuevos desafíos como la llegada de marcas internacionales y la adaptación a tecnologías emergentes, como los vehículos híbridos y eléctricos.

Un sector que se adapta

Con más de dos décadas en el rubro, Hernández Donnet remarcó que el principal desafío hoy es adaptarse a un consumidor más exigente y a un mercado en constante cambio.

“Todo evoluciona: los autos, los clientes y la forma de trabajar”, resumió.