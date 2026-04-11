La pelea entre Argentina y Brasil en el Sudamericano Sub 17

La noche del viernes en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, quedó marcada por el final tumultuoso del clásico entre Argentina y Brasil por el Sudamericano Sub 17. El encuentro, que definía el liderazgo del grupo B y el pase directo a la fase final, terminó con una serie de empujones, insultos y acusaciones entre futbolistas de ambos equipos.

El seleccionado brasileño, dirigido por Rafael Paiva, superó a la Albiceleste con un contundente 3 a 0, resultado que sentenció el liderazgo de la zona y aseguró su lugar en la etapa decisiva. La actuación de Riquelme Henrique, autor de dos goles, y de Eduardo Conceicao, completó la victoria del equipo verdeamarelo. Sin embargo, la atención se desvió rápidamente del plano deportivo a los incidentes posteriores al pitazo final.

La tensión escaló en el campo de juego tras los festejos de los jugadores de Brasil. Las celebraciones, interpretadas como provocadoras por los futbolistas argentinos, derivaron en una serie de enfrentamientos físicos. Integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos ingresaron al campo con la intención de separar a los protagonistas y evitar que la situación se agravara. El árbitro paraguayo David Rojas incluyó el episodio en su informe, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias por parte de CONMEBOL.

Además, durante el partido, futbolistas de Brasil denunciaron ante el árbitro gestos racistas realizados por integrantes del plantel argentino, un hecho que agrava la gravedad de lo sucedido en el cierre del encuentro.

El clima de tensión se mantuvo durante varios minutos, hasta que los protagonistas se retiraron rumbo a los vestuarios. Las imágenes de la transmisión oficial mostraron discusiones subidas de tono, amenazas y corridas dentro del campo. La escena contrasta con el desarrollo previo del torneo, que venía sin sobresaltos de este tipo.

Desde la perspectiva deportiva, el impacto de la derrota fue importante para el equipo de Diego Placente. Argentina, que llegaba a esta instancia tras vencer a Venezuela y Perú, quedó segunda en la tabla del grupo B, con seis puntos, todavía en zona de clasificación directa a la semifinal y con la posibilidad de acceder al Mundial Sub 17 en noviembre. El próximo partido de la Albiceleste será ante Bolivia, un duelo clave para definir su futuro en la competencia regional.

La posibilidad de un nuevo cruce entre ambos equipos en instancias definitorias no está descartada. La expectativa se centra ahora en el accionar de la CONMEBOL y en el informe arbitral, que determinará si habrá sanciones para jugadores o integrantes de los cuerpos técnicos.

Entre los datos de interés que dejó la jornada, se destaca el doblete de Riquelme Henrique como figura excluyente del clásico. No obstante, las autoridades de la CONMEBOL se encuentran ahora ante la tarea de analizar los informes oficiales y definir los pasos a seguir, tanto en materia disciplinaria como en la promoción de campañas de respeto entre selecciones participantes.

Con este resultado, la Albiceleste quedó segundo en la Zona B con 6 puntos, por delante de Venezuela (4), Bolivia (4) y Perú (0). Cabe recordar que hay siete boletos a la Copa del Mundo para Sudamérica. Los dos mejores de cada zona se clasificarán a las semifinales. Estos cuatro equipos sellarán su boleto para la cita juvenil en Qatar 2026. Los terceros y cuartos de cada grupo pelearán por los puestos del 5° al 8° lugar, recordando que el quinto, sexto y séptimo también avanzarán al Mundial. Los últimos de la fase de grupos quedarán eliminados.

En la última fecha, la selección argentina debe ganarle a Bolivia en el estadio CARFEM de Ypané, mientras que los brasileños chocarán con Venezuela en el estadio Ameliano de Villeta. Ambos duelos iniciarán el domingo desde las 17 (hora argentina).

Placente no podrá contar con Tobías Goytia ante La Verde, ya que el extremo de River Plate recibió la tarjeta roja tras una pelea entre los jugadores al término del clásico ante Brasil.

Infobae